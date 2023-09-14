قبلات حميمة وعناق حار.. لحظات رومانسية بين نادين نجيم وخطيبها السوري بمناسبة عيد ميلاده شاهدوا الفيديو

نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وعايدت نادين من خلال الفيديو ابنها "جوفاني" بعيد ميلاده التاسع وظهرت معه وهما يقطعان قالب الحلوى.



كما عايدت نادين خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان بعيد ميلاده الذي يُصادف أيضاً في 13 أيلول.



وظهرت نادين وناريغ بلقطات رومنسية حيث عانقها وقبلها خلال احتفالهما بالمناسبة.



وعلقت نادين على الفيديو بكلمات مؤثرة فقالت: " 13 ايلول احلى نهار بحياتي لاني حملتك بين ايدي وكنت احلى هدية عندي من السما صار عمرك ٩ سنين بس بالنسبة الي بضلك طفل صغير.

الله يكتبلك احلى مستقبل و شوفك ناجح و افرح فيك و يبعد عنك ولاد الحرام و يحميك الرب وين ما كنت ويوفقك بحياتك بحبك يا ماما يا سندي وروحي الله ما يحرمني منك".

وأضافت: "وقديه الله بحبني كمان بعتلي رجال بحبني و بيحميني وبيخاف عليي وعيد ميلاده نفس اليوم مع عيد ميلاد ابني . بهل النهار فرحتي فرحتين بوجود ابني و شريك حياتي جنبي ان شاء الله بضلني احتفل فيكم و ضلكم مصدر سعادتي وقوتي".