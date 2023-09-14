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فنون ومشاهير
ميغان ماركل والأمير هاري يظهران معاً بعد شائعة انفصالهما
Lebanon 24
14-09-2023
|
03:59
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وصل الأمير هاري وميغان ماركل إلى ألمانيا من أجل حضور دورة ألعاب "انفكتوس" Invictus لعام 2023، ويعد هذا الظهور الأول لهما بعد انتشار شائعات انفصالهما.
وفي التفاصيل، أقام الثنائي حفل استقبال لأصدقاء وعائلات المتنافسين في قاعة المناسبات بمطار دوسلدورف، قبل انطلاق فعاليات البطولة الرياضية.
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وصعدت ميغان إلى جانب زوجها على خشبة المسرح لإلقاء خطاب أمام الحضور، واعتذرت عن غيابها عن الحفل الافتتاحي للبطولة.
وقالت ميغان: "إنه لمن المميز التواجد هنا، واعتذر لتأخري قليلًا عن الحفل.. نعلم مثلكم جميعًا أن "انتفكتوس" أنطلقت من أجل العائلة والأصدقاء والمجتمع.. لهذا توجب عليَّ التواجد وقتًا أطول مع صغاري في المنزل".
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