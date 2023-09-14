مُراسلة "الجديد" بملابس عسكرية وتحمل رشاشاً.. شاهدوا الصور

نشرت مُراسلة أخبار "الجديد" ربى الفرن صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ربى بملابس عسكرية وتحمل رشاشا وذلك أثناء إعدادها لتقرير عن الجيش.

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يُذكر ان ربى كانت تعمل في قناة الـ OTV قبل انتقالها إلى "الجديد".



