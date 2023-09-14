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فنون ومشاهير

مُراسلة "الجديد" بملابس عسكرية وتحمل رشاشاً.. شاهدوا الصور

Lebanon 24
14-09-2023 | 04:02
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نشرت مُراسلة أخبار "الجديد" ربى الفرن صورا عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ربى بملابس عسكرية وتحمل رشاشا وذلك أثناء إعدادها لتقرير عن الجيش.
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يُذكر ان ربى كانت تعمل في قناة الـ OTV قبل انتقالها إلى "الجديد".

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