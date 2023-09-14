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فنون ومشاهير

ميغان ماركل تخلّت عن خاتم زواجها.. لهذا السبب!

Lebanon 24
14-09-2023 | 10:45
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بعد ظهور ميغان ماركل زوجة الأمير هاري من دون خاتم الزواج، كشفت مجلة "PEOPLE" البريطانية أن خاتم الزواج يتم إصلاحه حالياً بعد أن انفصل أحد الأحجار عنه، وليس هناك أي علاقة للخلافات بالأمر.
 
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وكانت عدسات الباباراتزي قد رصدت ميغان في شهر آب المنصرم من دون خاتم زواجها، ومنذ ذلك الحين كثرت الشائعات التي تحدثت عن خلافات وصلت إلى حد الطلاق بينها وبين زوجها هاري.
 
ووصل الأمر إلى حد تردد أنباء حول طلاق دوق ودوقة ساسكس، وما دعم هذه الأنباء وجعلها تصبح الأكثر رواجاً حول العالم، ظهور كل من هاري وميغان بشكل منفصل في أكثر من مناسبة/ حيث ظهر الأمير هاري في اليابان برفقة صديقه ناتشو فيغيراس، وفي نفس الوقت شوهدت ميغان في عدة مناسبات اجتماعية بمفردها أيضاً، لكن ظهورهما مؤخراً معاً في ألمانيا، وحضور بطولة دورة الألعاب الأوليمبية من دون خاتم الزواج، إنما في لحظات مميزة جمعتهما؛ ينفي كل تلك الشائعات ويؤكد ما ذكرته مجلة "PEOPLE". (سيدتي)
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