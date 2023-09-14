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فنون ومشاهير

"السلام عليكم".. ويل سميث يفاجئ محبيه بفيديو عن المغرب

Lebanon 24
14-09-2023 | 14:00
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بعبارة السلام عليكم، فاجأ الممثل العالمي الشهير ويل سميث محبيه، بفيديو قصر داعياً إلى مساعدة المغرب.

ففي فيديو قصير نشره المخرج المغربي، عادل العربي، على حسابه في إنستغرام، ظهر ويل داعيا الجميع للتبرع من أجل مساعدة ضحايا الزلزال.
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وقال متوسطاً المخرجين المغربيين بلال فلاح وعادل، "لا شك أن جميعكم سمع بما حل بالمغرب، لذا أطلب منكم المساعدة".

كما أضاف أن لصديقيه عائلات وأقارب لا يزالون في المغرب.

إلى ذلك، لفت إلى الصعوبات الجمة التي يواجهها المغربيون جراء تلك الكارثة.

وكان العديد من المشاهير لاسيما في عالم الكرة، دعوا إلى التضامن مع المغربيين جراء المأساة التي حلت بالبلاد فجر السبت الماضي، مودية بحياة الآلاف، لاسيما في إقليم الحوز بؤرة الزلزال المدمر. (العربية) 

المصدر: العربية
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