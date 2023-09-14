آريانا غراندي أرادت الاختباء من مظهرها.. بسبب "البوتوكس"

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"أشعر بأن علاقتي بالجمال تغيرت كثيراً على مر السنين".. بهذه الكلمات، كشفت النجمة الأميركية آريانا غراندي أسرارها الجمالية لمحبيها ومعجبيها، ومن يشاهدونها خلال مقطع فيديو شاركته مع جمهورها عبر إحدى المجلات العالمية.وفي مقطع الفيديو، الذي يمتد لأكثر من 11 دقيقة، وتتحدث فيه آريانا عن روتين جمالها، وأسلوب عنايتها بالبشرة، أوضحت المغنية البالغة من العمر 30 عاماً، أنها خضعت سابقاً لحشو الشفاه والبوتوكس في محاولةٍ للحفاظ على مظهرها، إلا أنها توقفت عن ذلك منذ خمس سنوات.واضطرت آريانا غراندي، الحائزة جائزة "غرامي" مرتين، إلى حبس دموعها، أثناء اعترافها بقيامها بتلك الإجراءات التجميلية، مشيرةً إلى أنها دخلت الفن في سنٍّ صغيرة، ما جعلها لا تدرك ماذا تفعل.وتابعت بالقول: "التعرض للعديد من الأصوات في سن مبكرة، خاصة عندما يكون لدى الناس أشياء يقولونها عن مظهرك، يجعل من الصعب حقًا معرفة ما يستحق سماعه، وما لا يستحق سماعه"، مضيفةً: |عندما تبلغ 17 عاماً، أنت لا تعرف ما تفعل".وأشارت النجمة الأميركية إلى أنها شعرت بأن مظهرها في ذلك الوقت كان يهدف إلى إخفاء هويتها الحقيقية، حيث استخدمت المكياج للتنكر وللاختباء وراءه، وكان ذلك يشمل وضع شعر مستعار أكثر كثافة، وتطبيق مكياج وكحل أكثر سمكاً.وعن الشيخوخة، قالت غراندي إنها تريد احتضانها، إذ تأمل أن تصبح خطوط ابتسامتها أعمق فأعمق، وأن تضحك أكثر فأكثر، مبينةً أنها تعتقد أن الشيخوخة يمكن أن تكون شيئًا جميلاً فعلاً. (زهرة الخليج)