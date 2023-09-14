هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)

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والاسطا متأهل من السيدة ميرنا الاسطا، وغالباً فإنّ العائلة بعيدة عن الاضواء الاعلامية. (رصد: لبنان 24)

نشر الفنان اللبناني نقول الاسطا عبر حسابه على "فيسبوك" مجموعة من الصور إحتفالاً بعيد مولد إبنته سارة، وعلّق بالقول: "بذكر سمّيتك عالمسرحوما عاد يساع وْلا مطرحسميتك ساره وقلتلنلو ما طلّت كيف منفرح ؟!انشالله يا بنتي تضلّي مصدر فرح لكل الحواليكي وتكون ايامك ملياني حب وخيارات ناجحة".