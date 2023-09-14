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فنون ومشاهير

هذه الشابة الجميلة إبنة فنان لبناني شهير.. تعرفوا الى عائلته (صور)

Lebanon 24
14-09-2023 | 12:45
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نشر الفنان اللبناني نقول الاسطا عبر حسابه على "فيسبوك" مجموعة من الصور إحتفالاً بعيد مولد إبنته سارة، وعلّق بالقول: "بذكر سمّيتك عالمسرح 
وما عاد يساع وْلا مطرح
سميتك ساره وقلتلن
لو ما طلّت كيف منفرح ؟!
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انشالله يا بنتي تضلّي مصدر فرح لكل الحواليكي وتكون ايامك ملياني حب وخيارات ناجحة". 
 
 
 
والاسطا متأهل من السيدة ميرنا الاسطا، وغالباً فإنّ العائلة بعيدة عن الاضواء الاعلامية. (رصد: لبنان 24) 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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