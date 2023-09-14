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فنون ومشاهير

بعد انفصالها عن الممثل الشهير.. زوج ندى الكامل يعترف: أحبها منذ 10 سنوات رغم فارق السن

Lebanon 24
14-09-2023 | 14:45
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كشف الممثل المصري أحمد خالد، كواليس زواجه من ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، مؤكدًا أنه كان يحبها منذ 10 سنوات، أي قبل ارتباطها بالفيشاوي العام 2018 وطلاقها منه بعد 3 سنوات. 

وأوضح خالد، الذي لم يحتفل حتى اليوم بزفافه من ندى الكامل، في مداخلة تلفزيونية، أنهما كان يقيما معًا في المدينة نفسها بـ"دمياط" قبل سفره إلى سويسرا، وكانا جيران في الحي نفسه، لكن سفره حال دون أن يلتقي بها طيلة السنوات الماضية.
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وأضاف الممثل الشاب الذي بدأ مشواره الفني العام الماضي عبر المشاركة في مسلسل "الونش"، أنه صارح ندى الكامل بمشاعره تجاهها بعد عام واحد فقط على انفصالها عن الفيشاوي، ولاحقًا تقدّم لخطبتها ووافقت على الفور.

وكانت ندى الكامل قد تصدرت حديث رواد السوشيال ميديا بعد إعلانها مؤخرًا ارتباطها بخالد، حيث انتشرت أنباء آنذلك عن وجود فارق كبير في السن بينهما، وهو ما رفض التعليق عليه خالد. (فوشيا) 

المصدر: فوشيا
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