بفستان مُثير ولقطات رومنسية.. نادين نجيم تواصل الاحتفال بعيد خطيبها وقالب الحلوى حديث الجمهور (صور)

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تواصل الممثلة نادين نسيب نجيم الاحتفال بعيد ميلاد خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.فقد نشرت نادين صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق على انستغرام ظهرت فيها مع خطيبها وهما يحتفلان بالمناسبة للمرة الثانية.وظهرت نادين بفستان أسود مُثير وهي ترقص مع ناريغ، وظهرا بلقطات رومنسية معاً.