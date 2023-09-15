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فنون ومشاهير

بـ "كروب توب".. كارين رزق الله ترقص بانسجام في إحدى السهرات شاهدوا الصور

Lebanon 24
15-09-2023 | 03:20
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نشرت الممثلة كارين رزق الله فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق "انستغرام".

وظهرت كارين برفقة أصدقاء لها خلال حضورهم سهرة للفنان مروان خوري.

وارتدت كارين "كروب توب" نسقتها مع بنطال باللون الأسود.
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وظهرت وهي ترقص منسجمة على أغنية "قلبي دق" للفنان مروان خوري وهي شارة المسلسل الذي يحمل العنوان نفسه والذي حقق نجاحا كبيرا وكان أيضا من بطولة الممثل يورغو شلهوب ونخبة من الممثلين اللبنانيين.  

 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
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