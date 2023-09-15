ممثلة سورية شهيرة تعلن فقدان ابن شقيقتها وعائلته بفيضانات ليبيا.. وتطلب المساعدة للبحث عنهم

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كشفت الممثلة السورية مها المصري، عن فقدان الاتصال بابن شقيقتها وزوجته وأولاده في ليبيا، بعد إعصار دانيال الذي ضرب البلاد، طالبة العون من جمهورها ومتابعيها في ليبيا للمساعدة في البحث عنهم أو عمن رآهم أو شاهدهم.ونشرت المصري، على حسابها عبر "فيسبوك"، مجموعة صور ظهر فيها ابن شقيقتها ويدعى "فتح الله"، وكذلك أولاده الثلاثة، مشيرة الى أنهم من سكان مدينة قديمة بالقرب من سوق ظلام، حيث تمنت من جمهورها المساعدة.وأرفقت مها المصري الصور بالتعليق التالي: "ابن أختي وزوجتو وأولاده مفقودين في ليبيا.. سكان مدينة قديمة بقرب من سوق ظلام وكنيسة.. يلي بيعرف أي شي عنهن يبعتلنا.. اسمو فتح الله منصف بن طاهر.. يارب يرجعوا بخير وسلامة".