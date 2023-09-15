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فنون ومشاهير

بعد الحديث عن خيانتها لزوجها.. النجمة الشهيرة تظهر مع حبيبها الجديد (صورة)

Lebanon 24
15-09-2023 | 08:00
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بعد عودتها من فينيسا لمشاركتها في فعاليات مهرجان فينسيا السينمائي وحصولها على جائزة أفضل ممثلة عالمية ضمن فعاليات kineo بمهرجان البندقية السينمائي بدورته الثمانين، بدأت ديميت أوزدمير في العودة مجدداً لإستئناف نشاطها الفني والتحضيرات الجديدة الخاصة بالموسم الثاني من مسلسل "إسمي فرح" .
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ولكن ماذا عن شائعة حبيبها الجديد بعد إنفصالها عن أوزهان كوتش، والحديث عن خيانتها له؟ 
 


صديق فقط
رغم كل ما نشرته المواقع والصحف الإلكترونية التركية خلال الفترة الماضة حول علاقة ديميت أوزدمير والدي جي سيرجيو، إلا ان ديميت أوزدمير في لقائها الأخير بالصحافة نفت علاقتها معه وتحدثت لأول مرة عن هذا الخبر حيث قالت: " لقد نشأت بيني وبين العديد من الأشخاص علاقة صداقة قوية باليونان لكن الصحافة لم تتحدث سوى عن إسم واحد فقط، ولكن لا يوجد أحد بحياتي الخاصة".
 

بداية التصوير
وقد بدأ فريق عمل الموسم الجديد من مسلسل "إسمي فرح" تصوير أولى مشاهد العمل خلال الساعات الماضية حيث قامت خبيرة التجميل التركية جوركان بنشر صورة خاصة تجمع فريق العمل من داخل التصوير . (نواعم) 
المصدر: نواعم
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