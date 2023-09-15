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فنون ومشاهير

تيم حسن يخفي بطلة العمل في "تاج"

Lebanon 24
15-09-2023 | 11:00
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انتشرت العديد من الأخبار في الفترة الأخيرة حول مسلسل تاج الذي يستعد له تيم حسن حالياً للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، ورغم أنه حتى الآن لا توجد أية تفاصيل عن المسلسل إلا أن هناك بعض الملامح الخاصة بأبطال العمل.
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بعد الأسماء الكثيرة التي ترددت حول البطلة التي ستقوم بالبطولة النسائية أمام تيم حسن في مسلسله الجديد "تاج "، إلا أننا علمنا أن نورا رحال هي المرشحة الأولى لبطولة المسلسل حتى وقتنا الحالي، وقد تردد أن المسلسل ستدور أحداثه في فترة الإنتداب الفرنسي في سوريا بهذه الفترة.

ويشارك في بطولة المسلسل بسام كوسا، كما يقوم حالياً كاتب العمل عمر أبو سعدة بوضع اللمسات النهائية لسيناريو العمل حتي يبدأ المخرج سامر البرقاوي في الإعلان عن أبطال المسلسل خلال الفترة المقبلة. (نواعم)       

المصدر: نواعم
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