25
o
بيروت
25
o
طرابلس
30
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
26
o
جونية
16
o
النبطية
18
o
زحلة
16
o
بعلبك
13
o
بشري
24
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نجل محمد ثروت يبكيه في السعودية... ماذا حصل على المسرح؟
Lebanon 24
15-09-2023
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
فاجأ نجل الفنان المصري محمد ثروت والده بصعوده على خشبة المسرح دون معرفة مسبقة منه، عقب انتهائه من أداء أغنيته "كفاية نورك عليا" في حفل "ليلة من الزمن الجميل"، الذي أقيم في مدينة جدة في السعودية.
وظهر أحمد ثروت من خلف والده وبدأ بأداء أغنية "ابن أبويا" وسط تفاعل جماهيري ضخم، إذ عرض سلسلة مقاطع فيديو باللونين الأسود والأبيض على شاشة كبيرة وثَّقت لحظات عاطفية جمعته بوالده وسط أزمته الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.
Advertisement
وفي حالة من الصدمة، التف محمد ثروت بتجاه نجله لدى سماع صوته وبدا عليه التأثر، ليسارع الأخير نحوه مُقبلًا يده أمام مئات الحضور.
واستبدل أحمد كلمات الأغنية من "بنت أبويا" لـ"ابن أبويا"، قائلًا: "ابن أبويا.. وآه يا بختي بعمري وياك عشته.. بيقولوا لي إني شبهك إني زيك حتة منك روحي روحك واخدة قلبك في المشاعر والكلام".
و لم يستطع محمد ثروت تمالك نفسه من البكاء تأثرًا، في لحظة فريدة من الشجن لامست قلوب الجماهير. (فوشيا)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
Lebanon 24
بعد أيام على طلاقه.. أحمد سعد على علاقة غرامية بفنانة لبنانية تعرفوا إليها (فيديو)
01:18 | 2023-09-15
15/09/2023 01:18:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
Lebanon 24
فنان لبناني شهير تعرّض لمحاولة سرقة سيارته.. هذا ما حصل معه ليلا على طريق صيدا
00:40 | 2023-09-15
15/09/2023 12:40:51
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
Lebanon 24
مفاجأة ليلية في الدكوانة: هذا ما كشفته الاجهزة الامنية
01:30 | 2023-09-15
15/09/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
Lebanon 24
العثور على حفرة ضخمة على شاطىء البحر... ومفاجأة كبيرة حول حقيقتها!
08:00 | 2023-09-15
15/09/2023 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه
Lebanon 24
الجيش داهم مخيّمات للنازحين السوريين... شاهدوا بالصور ما ضبطه
06:57 | 2023-09-15
15/09/2023 06:57:24
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
16:00 | 2023-09-15
في عيد ميلاد والدتهما.. رسائل بين نادين الراسي وشقيقتها
14:00 | 2023-09-15
لين غرة تحتفل بعيد ميلادها.. وتوجه رسالة
14:00 | 2023-09-15
شُوهدا معاً في عشاء رومانسيّ.. هل عادت المياه لمجاريها بين نور الفلاح وآل باتشينو؟
11:00 | 2023-09-15
تيم حسن يخفي بطلة العمل في "تاج"
08:00 | 2023-09-15
بعد الحديث عن خيانتها لزوجها.. النجمة الشهيرة تظهر مع حبيبها الجديد (صورة)
06:45 | 2023-09-15
جويس عقيقي تنشر صورة برفقة وائل كفوري.. وتعلق: "شاغل الدني بتضل"
فيديو
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
Lebanon 24
صور عبر الأقمار الاصطناعية ترصد مأساة درنة.. أعداد الضحايا وصلت لرقم كارثي (فيديو)
03:34 | 2023-09-15
16/09/2023 05:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
Lebanon 24
كانت تعيش في لبنان: وزيرة نمساوية راقصها بوتين في عرسها.. تنتقل للعيش بروسيا "مع حصانيها" (فيديو)
23:29 | 2023-09-13
16/09/2023 05:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
Lebanon 24
توقعات خطيرة لليلى عبد اللطيف لنهاية الـ 2023.. وهذا ما قالته عن اشتباكات عين الحلوة (فيديو)
00:15 | 2023-09-13
16/09/2023 05:34:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24