نجل محمد ثروت يبكيه في السعودية... ماذا حصل على المسرح؟

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فاجأ نجل الفنان المصري محمد ثروت والده بصعوده على خشبة المسرح دون معرفة مسبقة منه، عقب انتهائه من أداء أغنيته "كفاية نورك عليا" في حفل "ليلة من الزمن الجميل"، الذي أقيم في مدينة جدة في السعودية.وظهر أحمد ثروت من خلف والده وبدأ بأداء أغنية "ابن أبويا" وسط تفاعل جماهيري ضخم، إذ عرض سلسلة مقاطع فيديو باللونين الأسود والأبيض على شاشة كبيرة وثَّقت لحظات عاطفية جمعته بوالده وسط أزمته الصحية التي تعرض لها في الفترة الماضية.وفي حالة من الصدمة، التف محمد ثروت بتجاه نجله لدى سماع صوته وبدا عليه التأثر، ليسارع الأخير نحوه مُقبلًا يده أمام مئات الحضور.واستبدل أحمد كلمات الأغنية من "بنت أبويا" لـ"ابن أبويا"، قائلًا: "ابن أبويا.. وآه يا بختي بعمري وياك عشته.. بيقولوا لي إني شبهك إني زيك حتة منك روحي روحك واخدة قلبك في المشاعر والكلام".و لم يستطع محمد ثروت تمالك نفسه من البكاء تأثرًا، في لحظة فريدة من الشجن لامست قلوب الجماهير. (فوشيا)