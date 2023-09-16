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فنون ومشاهير
نجمة شهيرة تُفاجئ الجميع بتصريحاتها: "أرضعت أخي بطلب من أمي"! (صور)
Lebanon 24
16-09-2023
|
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أعلنت نجمة مسلسل My Unorthodox Life الذي يُعرض على منصة نتفليكس، جوليا هارت، مفاجئة صادمة، اذ أكدت أنها أرضعت شقيقها رضاعة طبيعية بناءً على طلب والدتها، وفقًا لتقرير من موقع "دايلي ميل".
وذكرت جوليا أن هناك فارقًا كبيرًا في الأعمار بينها وبين أقرب إخوتها حيث يصل إلى 10 سنوات.
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وأوضحت أنها كانت قد أنجبت للتو ابنتها باتشيفا، البالغة من العمر الآن 30 عامًا، عندما طلبت والدتها منها أن تقوم بإرضاع شقيقها الأصغر شلومو، البالغ من العمر الآن 29 عامًا، والذي يصغرها بـ 23 عامًا.
وتابعت هارت: "قالت والدتي أوه، أنت ترضعين ابنتك بالفعل، خذي هذا أيضًا.'"
وتابعت: "وهكذا انتهى بي الأمر برعاية أخي وابنتي."
وعلى الرغم من الوضع الغريب، إلا أن جوليا بدت غير منزعجة نسبيًا وعبّرت قائلة: "لنعود إلى مئات السنين، كانت لديهم جميعًا مرضعة، أليس كذلك؟".(روسيا اليوم)
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