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فنون ومشاهير
حملت والدتها كطفلة صغيرة.. نادين الراسي تستمتع بوقتها مع عائلتها في فيلا بايطاليا (صور)
Lebanon 24
16-09-2023
|
02:38
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تتواجد الممثلة نادين الراسي مع ابنها مارك حدشيتي ووالديها في سردينيا الإيطالية حيث استأجرت فيلا فخمة.
واحتفلت نادين بعيد ميلاد والدتها إلهام، ووثقت الأجواء المميزة من المناسبة السعيدة عبر الستوري بحسابها في إنستغرام.
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وصوّرت عائلتها وهي تغني داخل البيت، حيث ظهر والدها ووالدتها وهما جالسان على الأريكة، ثم قررا الاستمتاع بعد ذلك أمام حوض السباحة.
وكان من بين اللقطات المميزة التي شاركتها الفنانة اللبنانية عندما حملت والدتها أمام حوض السباحة وأخذت تداعبها كالطفلة الصغيرة، فقام والدها بالخطوة ذاتها مع ابنته، وعلقت: "بيّي يا بيّي".
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