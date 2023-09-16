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فنون ومشاهير

"نبدأ هذه المرحلة بامتنان"... "ولفيرين" يعلن انفصاله عن ديبورا لي

Lebanon 24
16-09-2023 | 03:50
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أعلن الممثل الأسترالي هيو جاكمان، مؤدي شخصية ولفيرين في سلسلة أفلام "اكس مان"، وزوجته ديبورا-لي فيرنس جاكمان، انفصالهما بعد زواج دام 27 عاماً.
وقالا في بيان مشترك تلقته مجلة "بيبول" المتخصصة في أخبار المشاهير "لقد قررنا الانفصال ليتابع كلّ منّا تطوّره على الصعيد الشخصي"، وفقا لفرانس برس.
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وفي هذا البيان الذي من المتوقّع أن يكون الوحيد عن موضوع انفصالهما، أكد الزوجان أنهما "كانا محظوظين بالعيش معاً مدى ثلاثة عقود تقريباً كثنائي في زواج مذهل تسوده المحبة".



وأضافا "نبدأ هذه المرحلة الجديدة بامتنان وحب ولطف"، بحسب الوكالة الفرنسية.
وكان الممثلان التقيا سنة 1995 خلال تصوير مسلسل "كوريلي"، ثم تزوجا بعد عام.
وفي تلك المرحلة، كانت ديبورا-لي فيرنس قد حققت شهرة خصوصاً بفضل دورها في فيلم "شايم"، بينما كان هيو لا يزال متخرّجاً حديثاً يحمل إجازة في الدراسات الفنية الدرامية.
وحقق هيو جاكمان شهرةً عالمية عام 2000، عقب تأديته دور ولفيرين في الجزء الأول من سلسلة "اكس مان"، توازياً مع مسيرته المهنية على مسارح برودواي.
وللممثل الأسترالي، البالغ من العمر 54 عاماً، وديبورا، وعمرها 67 عاماً، ابن هو أوسكار (23 عاماً)، وابنة تدعى آفا (18 عاماً).
وقالا في البيان إنّ "عائلتنا كانت وستبقى دائماً أولويتنا الأهم".
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