بأجواء فخمة ورومانسية.. أنابيلا هلال تحتفل بعيد زوجها في دبي شاهدوا الصور

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احتفلت المذيعة ومقدمة البرامج انابيلا هلال بعيد ميلاد زوجها الطبيب نادر صعب في أحد فنادق دبي.ونشرت انابيلا صورا وفيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.وظهرت أنابيلا بإطلالة أنيقة حيث ارتدت فستانا أبيض اللون.وبنثر الورود والبالونات وقالب حلوى مميز احتفل الثنائي بالمناسبة.