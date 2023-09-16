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فنون ومشاهير
هل من خلاف بين أنغام وشيرين عبد الوهاب؟
Lebanon 24
16-09-2023
|
08:05
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وضعت الفنانة أنغام حدًا للشائعات المتداولة عن وجود خلافات بينها وبين الفنانة شيرين عبد الوهاب على خلفية حفل "صوت مصر" الذي أقيم في المملكة العربية السعودية والذي حقق نجاحًا كبيرًا.
وكشفت أنغام في تصريحات صحافية أنه لا يوجد أي خلاف مع شيرين وأنهما تبادلتا رسائل التهاني الصوتية بينهما عقب حفل "صوت مصر"، على تطبيق "واتساب".
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وكشفت أنغام عن نص الرسالة التي أرسلتها لها شيرين عقب نجاح الحفل والتي قالت فيها: "مساء الخبر يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضى في أي وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستاهلي كل خير".
كما كشفت أنغام عن ردها على رسالة شرين قبل مغادرتها السعودية بعد إحياء حفلها الأخير والتي قالت خلالها: "يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي .. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسيلى البنات".
وردت عليها شيرين: "يا حبيبة قلبي توصلى بألف سلامة يا رب .. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسى أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. أنت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوى إن في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك". (لها)
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