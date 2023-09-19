أنهت حياتها برصاصة.. صدمة في الوسط الفني بعد إنتحار ممثلة تركية شهيرة!

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فجع الوسط الفنّي في تركيا، بخبر انتحار الممثلة ميرفي كيالب عن عمر يناهز 36 عاماً، بعد أن قررت إنهاء حياتها برصاصة قاتلة.وبحسب تقرير الشرطة، فقد انتحرت ميرفي بعد أن استخدمت مسدساً مرخصاً يعود إلى والدها وأطلقت رصاصة في رأسها حيث كانت وحدها في المنزل، ولقيت مصرعها على الفور.وفي التفاصيل، سمع جيران الممثلة التي كانت تقيم في ولاية موغلا، صوت طلقات نارية صادرة من شرفة الطابق الثاني من مبنى سكني في شارع غازي في دالامان، مساء أمس الاثنين، فأبلغ السكان المحيطون مركز اتصال الطوارئ 112 بعد أن شكوا بأنّ ثمّة جريمة وراء إطلاق النار.وفور تلقيها اتصالات استغاثة، انتقلت فرق الصحة والشرطة إلى مكان الحادث.وخلال الفحوصات التي أجراها الطاقم الطبي، تبين وفاة الممثلة التي عرفها الجمهور العربي من خلال مسلسلي "مسألة شرف" و"المحارب"، بعد إصابتها برصاصة قاتلة.وبعد أن عملت فرق التحقيق في مسرح الجريمة، تم نقل جثة كايالب إلى مشرحة معهد الطب الشرعي في موغلا لتشريحها.ولم يعرف بعد سبب انتحارها ولا ما إذا كانت قد ألمحت في السابق إلى أنها تعاني من ضغوط نفسية أدّت بها إلى اتخاذ القرار الأصعب.ولعبت ميرفي دور البطولة في المسلسلات التلفزيونية "سكاريا فرات"، "يوم القيامة الصغير"، "أحلام وآمال"، "إليف" وغيرها من المسلسلات. (Hawacom)