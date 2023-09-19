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فنون ومشاهير
بعد اتهامه بالاغتصاب على الهواء مباشرة.. أشهر ممثلي بريطانيا: "نعم فعلتها ثم قتلتها"
Lebanon 24
19-09-2023
|
04:57
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أثار الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي، راسل براند، الجدل مجدداً، في وقت يواجه فيه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء.
فعلى الهواء مباشرة، مازحه زميله الكوميدي ريتشارد هيرينغ بالأمر، اذ ألمح لبراند بأنه اعتدى على امرأة ذات مرة، فرد براند ضاحكاً: "نعم فعلتها.. ثم قتلتها بعد ذلك"، ليدخل الجمهور بموجة ضحك.
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إلا أن فيديو المقابلة حُذف تماماً بعد ذلك من كل المنصات، دون أن تذكر القناة أي أسباب حول الحذف.
يشار إلى أن الممثل الكوميدي البريطاني والمؤثر الاجتماعي راسل براند يواجه اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والإساءة، بناء على ادعاءات عدد من النساء، وفقا لصحيفة "صنداي تايمز" البريطانية.
واتهمت 4 نساء عرفن براند على مدار 7 سنوات في ذروة شهرته، بالاعتداء الجنسي عليهن.
كما لم يحدد المصدر ما إذا كانت أي من النساء قد تقدمت بشكوى إلى الشرطة ضد الزوج السابق للمغنية الأميركية كيتي بيري.
في حين أن الحوادث المزعومة وقعت بين عامي 2006 و2013، ووقعت اثنتان من الاعتداءات في لوس أنجلوس. (العربية)
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