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فنون ومشاهير

أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)

Lebanon 24
20-09-2023 | 00:15
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كشف المذيع ومقدم البرامج هشام حداد انه تقاضى أكثر بكثير من 500 ألف دولار لدى انتقاله إلى قناة الـ MTV.

حداد الذي حلّ مؤخرا ضيفا مع الإعلامية ديانا فاخوري قال: "قيل اني تقاضيت 500 ألف دولار على مدى 5 سنوات عند انتقالي من الـ LBCI إلى قناة MTV ما يعني 100 ألف دولار سنوياً أي معدل 8 آلاف دولار في الشهر ولكن أنا أقبض أكثر من 8 آلاف دولار في الشهر، الـ 8 آلاف دولار ليس مبلغا كبيرا ".
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وأشار حداد إلى انه في الـ MTV يهتم شخصيا بانتاج برنامجه ويتقاضى مبلغا آخر عليه لا يتعلق براتبه الأساسي، معتبرا انه من بين المذيعين الأعلى أجرا في لبنان.

المصدر: "رصد" لبنان 24

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