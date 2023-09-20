أكثر من 500 ألف دولار.. هشام حداد يكشف عن راتبه في الـ MTV (فيديو)

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كشف المذيع ومقدم البرامج هشام حداد انه تقاضى أكثر بكثير من 500 ألف دولار لدى انتقاله إلى قناة الـ MTV.حداد الذي حلّ مؤخرا ضيفا مع الإعلامية ديانا فاخوري قال: "قيل اني تقاضيت 500 ألف دولار على مدى 5 سنوات عند انتقالي من الـ LBCI إلى قناة MTV ما يعني 100 ألف دولار سنوياً أي معدل 8 آلاف دولار في الشهر ولكن أنا أقبض أكثر من 8 آلاف دولار في الشهر، الـ 8 آلاف دولار ليس مبلغا كبيرا ".وأشار حداد إلى انه في الـ MTV يهتم شخصيا بانتاج برنامجه ويتقاضى مبلغا آخر عليه لا يتعلق براتبه الأساسي، معتبرا انه من بين المذيعين الأعلى أجرا في لبنان.