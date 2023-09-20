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فنون ومشاهير

إعلامية لبنانية شهيرة ستنضم إلى قناة "الجديد".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
20-09-2023 | 01:10
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ستنضم ممثلة وإعلامية لبنانية شهيرة الى أسرة قناة "الجديد"، كمقدمة برامج ومذيعة أخبار.

ولهذه الاعلامية مسيرة حافلة في مجال الاعلام والتمثيل، حيث شاركت في وقت سابق في تقديم برنامج على إحدى القنوات العربية، وحققت نجاحا واسعا.(الجديد)
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