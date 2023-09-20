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فنون ومشاهير

بعد تعرّضها للانتقادات والسخرية.. هكذا ردت ورد الخال

Lebanon 24
20-09-2023 | 04:27
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استغربت الممثلة ورد الخال الهجوم الذي تعرضت له بعد ردها بشكل مازح خلال مقابلة صحافية على هامش فعاليات مهرجان "الموريكس دور" بأنها ستشارك في فيلم مع براد بيت ونيكول كيدمان، ما اعتبره متابعون نوعًا من السخرية واستخفاف بالمذيعة.
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ووصفت الخال خلال حديث مع "فوشيا"، ردود الفعل المنتقدة لتصريحها بـ"السخيفة" و"المجحفة" بحقها كممثلة تمتلك مسيرة كبيرة على الساحة الفنية.

وتابعت: "أجبت بطريقة حالمة، وكنت أتمنى ألا تكون ردة فعل الجمهور بهذه البشاعة. صدقا صعقت من إجحافهم خاصة أنني لم أسِئ إلى أي جهة كانت".

ورجحت الخال وجود طابور خامس حاول الاصطياد بالمياه العكرة لينغص فرحة الانفراد بحصدها جائزة أفضل ممثلة لبنانية دور أول في "الموريكس دور".

ولفتت إلى أن المنتقدين حاولوا جاهدين تحوير الرسالة التي أرادت إيصالها وهي أنها بانتظار النص الذي يتلاءم مع مسيرتها الفنية، وهذا ما جعلها تجيب بهذه الطريقة الحالمة.

كما علقت ورد: "كنت أتمنى أن تكون ردود الفعل محترمة وتتلاءم مع مسيرة مشرفة للجمهور اللبناني والعربي. وأن يقدموا لي الدعم ويحلموا معي للوصول لأعلى المراتب. للأسف الهجوم يعكس هوية المعلق".(فوشيا)


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