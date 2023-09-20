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فنون ومشاهير

بعدما توقف قلبه لدقيقتين... الممثل السوري الشهير: اقترب أجلي!

Lebanon 24
20-09-2023 | 07:29
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كشف الفنان السوري راكان تحسين بيك عن آخر تطورات حالته الصحية بعدما توقف قلبه لمدة دقيقتين، مؤكدا أنه تماثل للشفاء وأنه يتلقى الأدوية بدافع الوقاية والحماية.

وأكد تحسين بيك، في حديث مع موقع "فوشيا" من منزله الكائن في العاصمة دمشق، على أنه لم يكن يعاني من أيَّ أمراض كارتفاع ضغط الدم، أو السكري، أو ارتفاع نسبة الكوليسترول، قبيل تعرضه لاحتشاء في عضلة القلب، والتي نقل على إثرها للمشفى بشكل عاجل.
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واستذكر راكان يوم حصول الحادثة، مُشيرًا إلى أنه كان يوما طبيعيا بدأه برياضة المشي مع زوجته، وبعد ذلك بدأ يشعر بألم في الصدر، لكنه جاء قويا ومختلفا عما شعر به سابقا؛ مما استدعى نقله إلى المستشفى ليكتشف إصابته بجلطة.

وتحدث راكان عن اللحظة التي شعر فيها باقتراب أجله، لافتًا إلى أنه لم يفكر بنفسه، بل بعائلته، وبات إحساس الضياع ملازما له في تلك اللحظات.

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