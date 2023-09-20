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فنون ومشاهير

أكبر صفقة بيع لفنان هذا العام... كاتي بيري تببيع أغانيها مقابل مبلغ ضخم

Lebanon 24
20-09-2023 | 09:00
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قامت كاتي بيري بأكبر صفقة بيع لفنان هذا العام، حيث قامت ببيع مجموعة من حقوقها الموسيقية- في التسجيلات الرئيسية والنشر للسجلات- لشركة Litmus Music، مما يعني أنها ستجمع أي عائدات مستقبلية تكسبها أغانيها. وأفادت مصادر متعددة بأن الصفقة بيعت بمبلغ قدره 225 مليون دولار (182 مليون جنيه إسترليني).
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تشمل صفقة البيع جميع الألبومات الخمسة التي أصدرتها بيري لصالح شركة كابيتول ريكوردز، من ألبوم One of the Boys عام 2008 إلى Smile عام 2020. يتضمن ذلك أغاني حاصلة على جوائز بلاتينية مثل Firework وTeenage Dream وHot 'n' Cold وCalifornia Gurls.

 كما حصلت اثنتان من أغانيها- Dark Horse وRoar- على أكثر من مليار استماع على Spotify. وتُعد Roar أيضاً أحد مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة على الإطلاق على YouTube، حيث تم تشغيله 3.8 مليار مرة.

شركة Litmus Music هي مشروع شارك في تأسيسه الرئيس السابق لشركة Warner Music وCapitol Records؛ دان مكارول. ووفقاً لبيان صحفي، فإن الصفقة مع بيري متجذرة في "علاقة العمل الطويلة" بين مكارول والمغنية عندما كانا في الكابيتول.

قال هانك فورسيث، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة Litmus: "تعد أغاني كاتي جزءاً أساسياً من النسيج الثقافي العالمي. نحن ممتنون جداً للعمل معاً مرة أخرى مع مثل هذه الشريكة الموثوقة التي تتألق نزاهتها في كل ما تفعله".

كانت بيري نجمة كبيرة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وقد أبطأت معدل عملها في السنوات الأخيرة، مع التركيز على إقامتها في لاس فيغاس والتركيز على أسرتها مع شريكها الممثل أورلاندو بلوم، بينما ستعود لموسمها السابع كمحكمة في برنامج American Idol العام المقبل.
 
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