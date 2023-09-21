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فنون ومشاهير

فنان مصري شهير يستعد للزواج من مذيعة لبنانية.. إليكم التفاصيل (صور)

Lebanon 24
21-09-2023 | 00:17
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انتشرت أنباء تفيد عن استعداد الفنان المصري تامر عاشور للزواج من مذيعة لبنانية، يوم 10 تشرين الاول المقبل بإحدى القاعات الكبرى في القاهرة، وذلك بعيدا عن وسائل الإعلام.، حيث أكد البعض أن تامر يعيش قصة حب فعلا وهو نفسه اعترف بذلك في آخر لقاءاته.
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ودائمًا ما يتعرض عاشور لشائعات ارتباطه، ولكنه دائمًا يلتزم الصمت في كل ما يخص حياته الشخصية، إلا أنه قام بإعلان خطوبته على دارين حلمي عام 2019، ملكة جمال مسابقة السياحة والثقافة الدولية لعام 2019، ولكن سرعان ما تم إعلان فسخ الخطوبة بعدما اكتشفت دارين أن تامر لم ينفصل رسمياً عن زوجته الأولى وأم ابنته.

وقال تامر عاشور، خلال لقاء مع برنامج "حبر سري" الذي تقدمه الإعلامية أسما ابراهيم، إنه لا يسمح بالدخول في حياته الشخصية، وإن حياته الشخصية خط أحمر.(البوابة)

 
 
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