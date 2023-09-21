على البحر وبأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها شاهدوا الصور

Advertisement

احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة في أحد المنتجعات البحرية في مدينة جبيل وبحضور عدد من الأصدقاء.ونشرت سيرين فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من المناسبة.وظهرت في إحدى الصور بلقطة رومنسية مع زوجها وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبي".ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي حضر للمناسبة ويظهر فيه فريد في صور متعددة مع سيرين وأولادهما.