Advertisement

فنون ومشاهير

على البحر وبأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها شاهدوا الصور

Lebanon 24
21-09-2023 | 01:49
A-
A+
Doc-P-1109512-638308832053742013.jpg
Doc-P-1109512-638308832053742013.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
احتفلت الفنانة سيرين عبد النور بعيد ميلاد زوجها فريد رحمة في أحد المنتجعات البحرية في مدينة جبيل وبحضور عدد من الأصدقاء.

ونشرت سيرين فيديوهات عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام من المناسبة.
Advertisement

وظهرت في إحدى الصور بلقطة رومنسية مع زوجها وعلقت عليها بالقول: "عيد ميلاد سعيد حبي".

ولفت المتابعون قالب الحلوى المميز الذي حضر للمناسبة ويظهر فيه فريد في صور متعددة مع سيرين وأولادهما.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:17 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:02 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:55 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:08 | 2023-09-21
08:00 | 2023-09-21
04:35 | 2023-09-21
03:46 | 2023-09-21
00:17 | 2023-09-21
16:50 | 2023-09-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24