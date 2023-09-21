تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!

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تتصدر قضية وفاة الفنان نادر الشيخ، والد الفنان وديع الشيخ حديث الجمهور خاصة مع تضارب المعلومات حول سبب الوفاة، اذ اكدت مصادر ان سبب الوفاة هو إصابة الراحل برصاصة في بطنه، في حين قالت مصادر اخرى انه توفي عقب سكتة قلبية اصابته.وفي هذا الإطار، أكدت معلومات أمنية بحسب قناة "الجديد" أن الشيخ توفي جراء طلقة نارية أصابته انما عن طريق الخطأ.وفي التفاصيل، بحسب "الجديد"، قالت المعلومات إنه فور عودة نادر الشيخ من سهرة في احدى الملاهي حصل خلاف عائلي في منزل احد أبنائه، فانفعل وأشهر مسدسه محاولا تخويفهم لتهدئة الوضع الا انه اصاب نفسه بطلقة عن طريق الخطأ. (الجديد)