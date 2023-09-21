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فنون ومشاهير

بـ"العقد".. إليسا أهم نجوم العالم

Lebanon 24
21-09-2023 | 11:00
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ما زالت إليسا تواصل تحقيق نجاحاتها الفنية لهذا العالم؛ ففي كل أغنية تصدرها بالموسم الصيفي لعام 2023 تنجح في ان تحقق ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية واليوتيوب رغم ما تواجهه من أزمات مع شركة وتري. إلا أن نجاحاتها مازالت مستمرة.
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قبل ساعات، تم ضم إسم ملكة الإحساس إليسا لقائمة اهم نجوم العالم عبر منصة اليوتيوب لهذا العام؛ إذ حققت نسب مشاهدة تصل إلى 427 مليون لتكون النجمة العربية الوحيدة ضمن القائمة .

وقد حققت أغنيتها الاخير "العقد 500 مليون مشاهدة عبر منصة التيك توك منذ طرح الأغنية وحتى وقتنا الحالي. (نواعم) 

المصدر: نواعم
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