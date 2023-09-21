26
o
بيروت
27
o
طرابلس
30
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
17
o
النبطية
16
o
زحلة
15
o
بعلبك
16
o
بشري
26
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بـ"العقد".. إليسا أهم نجوم العالم
Lebanon 24
21-09-2023
|
11:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
ما زالت إليسا تواصل تحقيق نجاحاتها الفنية لهذا العالم؛ ففي كل أغنية تصدرها بالموسم الصيفي لعام 2023 تنجح في ان تحقق ملايين المشاهدات عبر المنصات الرقمية واليوتيوب رغم ما تواجهه من أزمات مع شركة وتري. إلا أن نجاحاتها مازالت مستمرة.
Advertisement
قبل ساعات، تم ضم إسم ملكة الإحساس إليسا لقائمة اهم نجوم العالم عبر منصة اليوتيوب لهذا العام؛ إذ حققت نسب مشاهدة تصل إلى 427 مليون لتكون النجمة العربية الوحيدة ضمن القائمة .
وقد حققت أغنيتها الاخير "العقد 500 مليون مشاهدة عبر منصة التيك توك منذ طرح الأغنية وحتى وقتنا الحالي. (نواعم)
المصدر: نواعم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!
Lebanon 24
تفاصيل جديدة تُكشف عن وفاة والد وديع الشيخ.. ومُفاجأة حول هوية مطلق النار!
03:46 | 2023-09-21
21/09/2023 03:46:42
Lebanon 24
Lebanon 24
فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة؟!
Lebanon 24
فرار مطلوبين من مخيم عين الحلوة؟!
01:45 | 2023-09-21
21/09/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها صور قديمة لجيسيكا عازار تنتشر.. شاهدوا كيف كانت وتعرفوا إلى عمرها
Lebanon 24
بمناسبة عيد ميلادها صور قديمة لجيسيكا عازار تنتشر.. شاهدوا كيف كانت وتعرفوا إلى عمرها
04:35 | 2023-09-21
21/09/2023 04:35:15
Lebanon 24
Lebanon 24
على البحر وبأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها شاهدوا الصور
Lebanon 24
على البحر وبأجواء رومانسية.. سيرين عبد النور تحتفل بعيد ميلاد زوجها شاهدوا الصور
01:49 | 2023-09-21
21/09/2023 01:49:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بكامل أناقتها فنانة لبنانية شهيرة تقوم بتعبئة البنزين لسيارتها.. "قدي التنكة اليوم؟" (صور)
Lebanon 24
بكامل أناقتها فنانة لبنانية شهيرة تقوم بتعبئة البنزين لسيارتها.. "قدي التنكة اليوم؟" (صور)
02:21 | 2023-09-21
21/09/2023 02:21:49
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2023-09-21
ممثلة سيئة.. إنتقادات لاذعة لكيم كارداشيان
16:26 | 2023-09-21
بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي
13:30 | 2023-09-21
قبل الخطوبة.. بم نصحت الملكة رانيا زوجة ولي العهد الأميرة رجوة؟
08:08 | 2023-09-21
بعد خيانته لها سابقاً.. نيمار يظهر مجدداً مع فتاتين في إسبانيا وحبيبته الحامل تعلّق!
08:00 | 2023-09-21
شارع حوش الامراء.. باسم وائل كفوري (صورة)
04:35 | 2023-09-21
بمناسبة عيد ميلادها صور قديمة لجيسيكا عازار تنتشر.. شاهدوا كيف كانت وتعرفوا إلى عمرها
فيديو
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
22/09/2023 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
22/09/2023 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
Lebanon 24
ميقاتي: نتّكل دائماً على الخارج بينما الاتفاق بين اللبنانيّين هو الاساس ليكون الجميع على كلمة واحدة من أجل لبنان
12:02 | 2023-09-20
22/09/2023 07:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24