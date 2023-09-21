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قبل الخطوبة.. بم نصحت الملكة رانيا زوجة ولي العهد الأميرة رجوة؟

Lebanon 24
21-09-2023 | 13:30
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كشفت ملكة الأردن رانيا العبد الله، عن النصيحة التي وجهتها إلى الأميرة رجوة آل السيف، زوجة ابنها ولي العهد الحسين بن عبد الله الثاني، قبل إعلان الخطوبة.
 
وقالت الملكة رانيا خلال مقابلة مع برنامج "ذا تودي شو": "من أول الأمور التي قمت بها قبل أن يعلن ابني خطوبته وأول شيء أخبرت رجوة به، هو أنه لا يوجد قبول 100%، دائما ستجدين أشخاصا لا يوافقونك".
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وتابعت: "النصيحة التي قدمتها لرجوة هي "حاولي عدم قراءة التعليقات، لأن ذلك سيجعلك تشكين في نفسك.. دائما سيكون هنالك سلبية وتلك السلبية لا تتعلق بشخصك بل بأشخاص آخرين غير راضين عن حياتهم، فلا تنشغلي بذلك".

 
وأضافت: "قلت لرجوة واصلي التركيز على ما تريدين فعله، لأن غير ذلك سيهز ثقتك، قد تعتقدين أنه لن يؤثر على معنوياتك لكنه سيفعل ذلك".
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