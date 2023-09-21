Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة سيئة.. إنتقادات لاذعة لكيم كارداشيان

Lebanon 24
21-09-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1109761-638309354420373338.jpg
Doc-P-1109761-638309354420373338.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لانتقادات لاذعة من قبل محبي سلسلة الرعب والغموض American Horror Story، بسبب أدائها الذي وصفوه بـ"الرديء". 
 
وبعد عرض الحلقة الأولى من العمل، رأى المتابعون أن تجسيد كيم (42 عامًا) لشخصية وكيلة الدعاية الذكية والوقحة "سيوبان كوربين" في الموسم الـ12 للمسلسل، الذي يحمل عنوان Delicate، لم يأتِ بالمستوى المطلوب. وقال أحدهم: منحت الموسم الجديد من المسلسل فرصة، لكنني لا أستطيع.. كيم ممثلة سيئة"، وانتقد آخر: "لا أصدق كيف تم اختيار كيم للتمثيل في هذه السلسلة".
Advertisement

يذكر أن هذه ليست التجربة التمثيلية الأولى لكيم كارداشيان، حيث سبق وأن شاركت بالعديد من الأدوار التمثيلية كضيفة شرف، إلَّا أن مشاركتها في هذا العمل بالذات تعتبر أولى بطولاتها الدرامية.

المصدر: فوشيا
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:26 | 2023-09-21
13:30 | 2023-09-21
11:00 | 2023-09-21
08:08 | 2023-09-21
08:00 | 2023-09-21
04:35 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24