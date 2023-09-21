ممثلة سيئة.. إنتقادات لاذعة لكيم كارداشيان

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لانتقادات لاذعة من قبل محبي سلسلة الرعب والغموض American Horror Story، بسبب أدائها الذي وصفوه بـ"الرديء".

وبعد عرض الحلقة الأولى من العمل، رأى المتابعون أن تجسيد كيم (42 عامًا) لشخصية وكيلة الدعاية الذكية والوقحة "سيوبان كوربين" في الموسم الـ12 للمسلسل، الذي يحمل عنوان Delicate، لم يأتِ بالمستوى المطلوب. وقال أحدهم: منحت الموسم الجديد من المسلسل فرصة، لكنني لا أستطيع.. كيم ممثلة سيئة"، وانتقد آخر: "لا أصدق كيف تم اختيار كيم للتمثيل في هذه السلسلة".

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يذكر أن هذه ليست التجربة التمثيلية الأولى لكيم كارداشيان، حيث سبق وأن شاركت بالعديد من الأدوار التمثيلية كضيفة شرف، إلَّا أن مشاركتها في هذا العمل بالذات تعتبر أولى بطولاتها الدرامية.