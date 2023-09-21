Advertisement

فنون ومشاهير

بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي

Lebanon 24
21-09-2023 | 16:26
A-
A+
Doc-P-1109763-638309358511622050.jpeg
Doc-P-1109763-638309358511622050.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
غيب الموت، اليوم، الفنان والمسرحي الأردني خالد الطريفي؛ إثر صراعه مع المرض، فيما سيشيع جثمانه يوم غد الجمعة.

ونعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الطريفي، في بيان قالت فيه: "إنّنا نتألّم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدّم جهده في سبيل خدمة عشّاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحيّة أردنيّة يشار إليها بالبنان".
Advertisement

كما اشارت الوزيرة الى أنّ الفنان الطريفي كان من أصدقاء الوزارة وعلى اتصال بنشاطاتها ومواسمها المسرحيّة، وبذل كلّ أنفاسه لخدمة المسرح "أبو الفنون"، وكانت له رؤية ومنهج متميّز أحبّه حضوره والجمهور الأردني والعربي، ولذلك يعدّ رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني، كفنان قدير تميّز بأعماله التي لا تزال حاضرةً في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.

وتابعت: "إنّ عزاءنا هو بمن يسيرون على دربه من الشباب ومبدعي المسرح وممن يقتبسون من إبداعاته ورؤيته الفنيّة ودرايته الإخراجيّة والتمثيلية، وإنّا لله وإنا إليه راجعون".
المصدر: فوشيا
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:46 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:45 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:35 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:49 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2023-09-21 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2023-09-21
13:30 | 2023-09-21
11:00 | 2023-09-21
08:08 | 2023-09-21
08:00 | 2023-09-21
04:35 | 2023-09-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24