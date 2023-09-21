بعد صراع مع المرض.. وفاة الفنان الأردني خالد الطريفي

غيب الموت، اليوم، الفنان والمسرحي الأردني خالد الطريفي؛ إثر صراعه مع المرض، فيما سيشيع جثمانه يوم غد الجمعة.



ونعت وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار، الطريفي، في بيان قالت فيه: "إنّنا نتألّم لرحيل مبدع وخبير مسرحي، قدّم جهده في سبيل خدمة عشّاق المسرح وكان معهم على الدوام، فأسهم مع زملائه من المبدعين والرواد في بناء حركة مسرحيّة أردنيّة يشار إليها بالبنان".

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كما اشارت الوزيرة الى أنّ الفنان الطريفي كان من أصدقاء الوزارة وعلى اتصال بنشاطاتها ومواسمها المسرحيّة، وبذل كلّ أنفاسه لخدمة المسرح "أبو الفنون"، وكانت له رؤية ومنهج متميّز أحبّه حضوره والجمهور الأردني والعربي، ولذلك يعدّ رحيله خسارة للمشهد الفني والدرامي الأردني، كفنان قدير تميّز بأعماله التي لا تزال حاضرةً في أذهان محبي الفن والدراما والمسرح.



وتابعت: "إنّ عزاءنا هو بمن يسيرون على دربه من الشباب ومبدعي المسرح وممن يقتبسون من إبداعاته ورؤيته الفنيّة ودرايته الإخراجيّة والتمثيلية، وإنّا لله وإنا إليه راجعون".