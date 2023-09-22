نشرت صورتها من على سرير المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية خطيرة

كشفت الفنانة المغربية مريم حسين تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دون الكشف عن تفاصيلها، وذلك بعد عودتها من المغرب بأيام قليلة.



ونشرت مريم عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر "إنستغرام" صورة ليدِها، أظهرت تلقيها تغذية وريدية داخل منزلها، وعلقت: "إلهي أذهب الباس رب الناس.. اشفِ وأنت الشافي".

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