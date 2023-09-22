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فنون ومشاهير

نشرت صورتها من على سرير المستشفى.. فنانة شهيرة تتعرّض لوعكة صحية خطيرة

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:37
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كشفت الفنانة المغربية مريم حسين تعرضها لوعكة صحية مفاجئة دون الكشف عن تفاصيلها، وذلك بعد عودتها من المغرب بأيام قليلة.

ونشرت مريم عبر خاصية "الستوري" على حسابها عبر "إنستغرام" صورة ليدِها، أظهرت تلقيها تغذية وريدية داخل منزلها، وعلقت: "إلهي أذهب الباس رب الناس.. اشفِ وأنت الشافي".
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