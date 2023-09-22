زوجة مروان خوري تستمتع بوقتها على البحر.. وجمالها حديث الجمهور (صور)

نشرت ندى رمال زوجة الفنان مروان خوري صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وظهرت ندى وهي تستمتع بوقتها على البحر في الجونة بمصر.

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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمالها.





