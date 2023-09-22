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فنون ومشاهير

زوجة مروان خوري تستمتع بوقتها على البحر.. وجمالها حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
22-09-2023 | 03:53
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نشرت ندى رمال زوجة الفنان مروان خوري صورا عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت ندى وهي تستمتع بوقتها على البحر في الجونة بمصر.
 
 
 
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وانهالت تعليقات المتابعين الذين أثنوا على جمالها.


المصدر: "رصد" لبنان 24
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