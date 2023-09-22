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فنون ومشاهير

محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)

Lebanon 24
22-09-2023 | 04:19
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انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية يظهر فيه الفنان المصري محمد رمضان وهو يبكي بحرقة، وزعم ناشرو الفيديو أن بكاء الفنان المصري نابع من تأثره بكارثة درنة الليبية التي راح ضحيتها الآلاف جراء الفيضانات التي خلفها الإعصار دانيال.. فما حقيقة الأمر؟
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ولكن القصة أن الفيديو المتداول لرمضان وهو يلقي كلمة يبدو خلالها متأثرًا، ثم يجهش بالبكاء، هو مقطع مصور قبل سنوات خلال زيارة رمضان لأحد المستشفيات في مصر.

وجاء في التعليق المرافق للمقطع الذي حصد آلاف المشاركات في موقع فيسبوك "لحظة انهيار محمد رمضان بالبكاء على جمهوره في درنة خاصة وفي ليبيا عامة".

كارثة درنة
ويأتي تداول هذا المقطع بعد الفيضانات المدمّرة التي ضربت مدينة درنة في الشرق الليبي إثر انهيار سدين تحت ضغط الأمطار الغزيرة التي حملتها العاصفة دانيال في 10 أيلول وجرفت أجزاء واسعة من المدينة.

الفيديو قديم
إلا أن الفيديو المتداول لا علاقة له بليبيا، وهو غالباً قديم، إذ إن محمد رمضان يظهر فيه مرتدياً كمّامة طبيّة بما يتوافق مع إجراءات الوقاية التي اعتمدت خلال السنوات الماضية لمكافحة فيروس كورونا.(العربية)





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