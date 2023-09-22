Advertisement

أطلَّ طليق الفنانة السورية أصالة نصري، المخرج الفلسطيني طارق العريان مع زوجته عارضة الأزياء السورية نيكول سعفان في لقاء إعلامي يعتبر الأول لهما بعد 4 سنوات من زواجهما، تحدثا فيه عن علاقتهما والصفات التي يحبانها ببعضهما.وكشف العريان، لموقع "القاهرة 24"، أنه يرى زوجته في أعمال الحركة (الآكشن)، لكن دون أن تقدم أي حوار في العمل، لتؤكد سعفان أنها شخصية خجولة للغاية؛ لكن في حال عرض عليها ذلك النوع من الأعمال فإنها حتما ستوافق.وعن رؤيته لزوجته في مجال التمثيل، أجاب: "هي معندهاش ميول تمثيل، وهي في الأساس مخها في البزنس، هي كان عندها مطعم في أستراليا وهي يلي بديرو بنفسها، بعدين باعته وعملت مطعم تاني، فهي دي المهنة الحقيقة، لكن طبعًا وجودها في مصر تعمل مطاعم دا موضوع بالنسبالها شايفاه صعب بسبب ثقافتها المختلفة".ولفتت نيكول أن طموحها اختلف عن السابق، إذ تخطط لفكرة لها علاقة بالمأكولات والضيافة.وعن أكثر الصفات التي يحبها بنيكول، قال طارق إنه معجب بذكائها وشخصيتها المتفهمة، مُشيرًا إلى أنها تتقبل رأيه بحدود، كما يحب طبخها، إذ يرى أن الطعام مهم للغاية.ونفى العريان تمتع زوجته بالعناد، مشيرا إلى أنها منطقية ومن الصعب استغلالها، كما أنها ليست شخصية غيورة فهي موزونة للغاية، وتعاملت مع مواقف كثيرة في بداية علاقتهما بهدوء شديد وعقلانية.وشددت نيكول على وجود الثقة بين الشريكين، لذلك فهي غير مقتنعة أن الغيرة ضرورية، قائلة: "أنا مش مقتنعة إني أعذب نفسي وأقعد غيرانة، إذا إنت عايز تبقى معايا تبقى معايا".وعن عدم خوفها من الحسد بسبب صورها الرومانسية الكثيرة مع زوجها، أكدت نيكول أنها لا تفكر بهذا الأمر، ليقاطعها العريان قائلًا: "متنسوش إحنا قعدنا سنين منزلناش.. فمنعوّض".ووصف العريان علاقته بزوجته بـ"الصادمة"، فقبل التعرف عليها بنى صورة معينة عن شخصيتها، لكنه اكتشف أنها عكس ما تصوره تماما، مُشيرًا إلى أنها فتاة هادئة، ومتفهمة، وإيجابية، كما أنها تعبر عن الحب بالفعل لا بالقول.ولفت العريان إلى أنه سيتحدث عن قصة تعارفهما في المستقبل، لتشير سعفان عليه بإنتاج فيلم عنها.