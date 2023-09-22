بالفيديو.. عباس إبراهيم "يؤدّي أغنية وطنيّة"!

بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي، التي تصادف 23 أيلول من كل عام، عاد النجم السعودي عباس إبراهيم للساحة الغنائية مجدداً، بعد غياب لسنوات، للاحتفال مع أبناء وطنه بهذه المناسبة، بطرح أغنية وطنية بعنوان "فوق راس العز".



وفي فيديو مدته 3 دقائق و23 ثانية، قدم عباس أغنية وطنية تصدرت منصة "إكس" ومواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، احتفاءً باليوم الوطني، وتفاعل معه جمهوره ومتابعيه المشتاقين لعباس، مطالبين بعودته مجدداً، مشيرين إلى أنه موهبة تستحق أن يكون لها مكانة على الساحة الفنية.

اشتهر عباس، البالغ من العمر 35 عاماً، ومن مواليد جدة، بتقديمه للأغنيات الرومانسية التي حققت نجاحاً لافتاً، أبرزها "ناديت" و"حبيبي"، وإيماءات"، و"ما فهمت"، و"كيف حالك"، و"ارجعي إلى سالمة"، وغيرها من الأغنيات، بالإضافة إلى مشاركته في العديد من الحفلات الغنائية، كما قدم تتر المسلسل السعودي "أسوار".

واستطاع عباس تقديم نفسه بشكل لافت، محتلاً مراكز متقدمة، رغم قصر عمره الزمني والفني، وتصدّرت مبيعات ألبومه الأول الرسمي "اسمعوني" أسواق الكاسيت، وأصبح نجماً ساطعًا في عالم الأغنية، واكتشف موهبته الملحن سامي إحسان، وحظي بتشجيع الفنان والموسيقار السعودي عبدالرب إدريس، لكنه غاب عن الساحة الفنية لأسباب غير معروفة، وسط مطالبات مستمرة من جمهوره بالعودة. (24)