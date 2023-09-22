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فنون ومشاهير

نجم أميركي شهير متّهم باختطاف ابنتيه.. وطليقته تقاضيه!

Lebanon 24
22-09-2023 | 07:57
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رفعت الممثلة البريطانية صوفي تيرنر دعوى قضائية ضد زوجها السابق، المغني الأميركي جو جوناس، مطالبة إياه بإعادة ابنتيهما إلى "مكان إقامتهما المعتاد" في إنكلترا، متهمةً إياه باختطافهما.

ووفق موقع "بيج 6"، اتهمت تيرنر طليقها بالاحتفاظ بابنتيها بشكل غير قانوني في مدينة نيويورك، فضلًا عن رفضه منحها جوازي سفرهما أو السماح لها برؤيتهما واصطحابهما إلى بريطانيا، بينما ترغب هي في إعادتهما إلى مكان إقامتها.
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وجاء في الالتماس القانوني الذي قدمه محامو تيرنر، البالغة من العمر 27 عاماً، أن الثنائي اتفقا على السماح للطفلتين بالسفر إلى الولايات المتحدة في آب حيث كان جوناس في جولة غنائية، لكن هذا كان "ترتيبًا مؤقتاً".

فيما تشير بعض التقارير إلى أن جوناس ادعى في طلب الطلاق الذي قدمه أن طفلتيه، اللتين تحملان جنسية مزدوجة، عاشتا في فلوريدا لمدة ستة أشهر قبل تقديم الطلب.
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