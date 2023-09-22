فيديو نادر لنانسي عجرم بعمر الـ8 سنوات.. شاهدوا كيف كانت!

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة نانسي عجرم في مرحلة الطفولة وذلك أثناء مُشاركتها في أحد برامج الغناء.

وكانت عجرم في الفيديو تبلغُ من العمر 8 سنوات، وقد أدّت أغنية "نقيلي أحلى زهرة" للفنان الراحل زكي ناصيف.