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فنون ومشاهير

فيديو نادر لنانسي عجرم بعمر الـ8 سنوات.. شاهدوا كيف كانت!

Lebanon 24
22-09-2023 | 09:46
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر للفنانة نانسي عجرم في مرحلة الطفولة وذلك أثناء مُشاركتها في أحد برامج الغناء.
 
وكانت عجرم في الفيديو تبلغُ من العمر 8 سنوات، وقد أدّت أغنية "نقيلي أحلى زهرة" للفنان الراحل زكي ناصيف. 
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نانسي عجرم

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