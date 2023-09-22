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فنون ومشاهير

"كنت بظبط السندويتشات في المدرسة"... معلومات حزينة لا تعرفونها عن طفولة إسعاد يونس

Lebanon 24
22-09-2023 | 10:05
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كشفت الإعلامية المصرية إسعاد يونس عن تفاصيل طفولتها، وكيف بدأت العمل في سن مبكرة من أجل تأمـين احتياجاتها دون أن تلجأ إلى والديها.

وقالت يونس إنها نشأت في أسرة ذات وضع مادي جيد، لكنها كانت تخجل من طلب مصروفها من والديها بسبب عزة نفسها.
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وأضافت أن ذلك دفعها لاستغلال مكتبة والدها الضخمة، وراحت تؤجر الكتب الموجودة فيها لجيرانهم في البناء، وحينها كان عمرها 10 سنوات فقط.

وتابعت خلال ظهورها مع الإعلامي محمود سعد في برنامج "sold out"، أنها قامت بتنظيم المكتبة وترتيبها، وإنشاء جداول خاصة بالكتب الموجودة داخلها، ولاقى المشروع إقبالاً جيداً.

وأكملت أن والدها توفي عندما كانت في الـ14 من عمرها، وحرصت حينها على الاستمرار في العمل إلى جانب الاهتمام بدراستها.

وأوضحت أنها قامت بشراء عدة أسهم من مطعم المدرسة، وكانت تتواجد فيه وقت الاستراحة، معقبة: "كانوا كل الأطفال يلعبوا في الفسحة إلا أنا.. كنت بظبط السندويتشات وبشرف على عملية البيع وأخد نسبة".

ولفتت إلى أنها كانت مسؤولة عن شقيقتيها إيمان وأحلام منذ طفولتها، وكانت تلبي كامل احتياجاتهما وتصطحبهما إلى أي مكان ترغبان بزيارته.
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