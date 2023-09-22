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فنون ومشاهير
ارقام خيالية.. كم يبلغ صافي ثروة أنجلينا جولي؟
Lebanon 24
22-09-2023
|
11:26
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مع حصولها على جائزة الأوسكار، وثلاث جوائز "غولدن غلوب"، ليس من المستغرب أن تكون الممثلة الأميركية أنجلينا جولي من الممثلات الأعلى أجراً في هوليوود، حيث أصبحت - على مدار سنوات - واحدة من أكبر قصص النجاح، وجمعت ثروة لا تصدق، خلال مسيرتها المهنية ممثلةً ومخرجةً.
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ما صافي ثروة أنجلينا؟
يقدر صافي ثروة أنجلينا بـ113 مليون جنيه إسترليني، ويعود الفضل في ذلك إلى سلسلة الأفلام الناجحة، التي قدمتها.
كما يُزعم، أيضاً، أن منصة البث الرقمي العالمية «نتفليكس»، دفعت ما قدره 18 مليون جنيه إسترليني إلى جولي، مقابل فيلم «أولًا قتلوا أبي»، وهو فيلم درامي يعتمد على مذكرات الناشطة الأميركية الكمبودية لاونغ إنغ.
وإلى جانب ذلك، كانت النجمة تمتلك قصراً ومزرعة بقيمة 44.9 مليون جنيه إسترليني باسم «مارافال»، تقاسمتهما مع زوجها السابق براد بيت، إلا أنها ومنذ انفصالهما، باعت أنجلينا حصتها البالغة 50%.
علاوةً على ذلك، تجني الممثلة أرقاماً ضخمة من الصفقات التجارية التي توقعها، إذ حصلت على 10 ملايين دولار، بفضل حملتها الدعائية مع «لويس فويتون»، كما وقعت عقداً متعدد السنوات مع «سانت جون»، بقيمة 12 مليون دولار، بالإضافة إلى حصةٍ معلنٍ عنها في الشركة، ومقعد في مجلس الإدارة، ونسبة مئوية من الإيرادات. (زهرة الخليج)
المصدر: زهرة
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