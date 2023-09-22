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فنون ومشاهير

"ام عصام" تحتفل مع عائلتها وزوجها اللبناني.. وجمال ابنها كرم وزوجته حديث الجمهور (صور)

Lebanon 24
22-09-2023 | 14:00
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أعلنت الفنانة السورية صباح الجزائري أنها ستصبح جدّة لحفيد جديد، مؤكدةً حمل كنّتها حنين، زوجة ابنها كرم التقي.

ونشرت الممثلة المعروفة باسم "ام عصام" عبر حسابها في موقع "فيسبوك" مجموعة من الصور التي جمعتها بأفراد عائلتها، وعلّقت عليها بالقول: "مبروك كرم وحنين، الله يقوّمك بالسلامة وشوف بنوتي على خير، الحمد لله".
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وأثنى الجمهور على جمال كرم وزوجته. 


يُذكر أن صباح الجزائري هي الأخت الصغرى للفنانة القديرة سامية الجزائري، ومتزوّجة من رباح التقي وهو مخرج لبناني، ولهما ثلاثة أبناء، هم: رشا وكرم وترف التقي. (لها) 
 
المصدر: لها
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