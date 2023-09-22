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فنون ومشاهير

بعد اشهر على وفاة والدها.. صور انهيار دينا الشربيني في جنازة والدتها

Lebanon 24
22-09-2023 | 16:00
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تعيش النجمة دينا الشربيني حالة من الحزن بعد وفاة والدتها، بعد أشهر قليلة من وفاة والدها.

وشُيعت جنازة والدة الفنانة دينا الشربيني بمسجد المشير طنطاوي بمنطقة التجمع الخامس.

وظهرت دينا الشربيني، في حالة إنهيار أثناء تشيع جثمان والدتها، وتم دفع الجثمان بمقابر الأسرة بمنطقة الوفاء والأمل. (نواعم)
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المصدر: نواعم
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