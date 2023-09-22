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فنون ومشاهير

أسرار خطيرة.. شقيق أنغام يتّهم عائلته بقتل أخته!

Lebanon 24
22-09-2023 | 15:09
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أعرب الموسيقار خالد محمد علي سليمان، شقيق الفنانة أنغام، عن استيائه الشديد لما يعانيه بسبب أسرته، مشيرا الى أنه يمتلك الدليل القاطع على قتلهم شقيقته غنوة، كما الاستيلاء على حقوقه.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك": "أهلي وعيلتي واكلين حقي وبينكروه، وماجدة بتشحت من الناس وبتبتذنا بحجه أحمد وياسين، ماجدة السبب في موت غنوة وعندي الدليل القاطع، أسكت؟!".
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وأضاف: "أقسم بالله العظيم وحق جلال الله مفيش سكوت تاني، مفيش عنف، بس فيه قسوة للآخر، تدوني حقي أو اقتلوني زي ما قتلتوا غنوة بالظلم وبتقتلوا ياسين بالبطء، ده انتوا عالم كفرة".

 
وتابع: "لو ضاع مستقبلي برضو مش هسكت، تحبسوني أو تسقعوني برضو مش هسكت، هسكت لما تقتلوني، لآخر نفس مش هسكت.. غالب ومغلوب".
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