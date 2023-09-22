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فنون ومشاهير
فنان شهير يكشف مأساته مع فيضانات درنة: فقدت 800 شخص من قبيلتي
Lebanon 24
22-09-2023
|
15:50
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كشف الفنان حميد الشاعري عن وفاة 800 شخص من أقاربه في ليبيا، بسبب إعصار دانيال.
وأوضح الشاعري، عبر حسابه على فيسبوك، أن 800 شخص ينتمون إلى قبيلته لقوا حتفهم في ليبيا بسبب إعصار دانيال، الذي حصد أرواح الآلاف خلال الأيام الماضية.
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وقال: "إنا لله وإنا إليه راجعون، نعزي أنفسنا ونعزي أهل درنة، ونعزي قبيلة الشاعري في وفاة أكثر من 800 شخص من أبناء القبيلة في درنة، نحتسبهم عند الله شهداء".
وحميد الشاعري، مغنٍّ وموسيقار، يحمل الجنسيتين المصرية والليبية. (العربية)
المصدر: العربية
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