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فنون ومشاهير

بعد المصالحة: قبلات وأحضان بين نوال الزغبي ومحمد رمضان.. والجمهور يعلّق: "قمة النفاق" (فيديو)

Lebanon 24
23-09-2023 | 00:50
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انتهت أزمة الفنان المصري محمد رمضان مع الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، وذلك بعد أن كانت قد تصاعدت بينهما التصريحات الجدلية خلال الفترة الماضية.

وحرص الثنائي على إعلان التصالح قبل أيام حينما أقيم مهرجان "موركس" في لبنان، لكنهما عادا والتقيا مرة أخرى في لقاء حرصت نوال الزغبي على توثيقه وعرضه للجمهور، وقد ظهرت وهي بصحبة رمضان، وهو يؤكد أنهما صديقان للأبد قائلاً: "صديقتي وحبيبتي ونجمتي.. ثقة في الله أصحاب وحبايب وثقة في الله نجاح".

لترد عليه قائلةً: "وأنا بموت فيك حياتي"، ليقبلها محمد رمضان على خدها في إشارة إلى انتهاء الخلاف القديم بشكل كلي، وعودة الصداقة بين الثنائي.

وعلقت نوال الزغبي على مقطع الفيديو كاتبةً "أصدقاء للأبد.. مش ممكن حد يتعرف عليك يا محمد وما يحبكش.. قمة التواضع والأخلاق"، ليرد عليها رمضان في التعليقات قائلاً "حياتي".
 
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كما انتقد الجمهور تصرفات نوال ومحمد رمضان بعد المصالحة، وقال أحدهم: "شو هالنفاق".
 
الأزمة التي حدثت بين الثنائي خلال الفترة الماضية، دفعت نوال الزغبي للإجابة عن سؤال يخص محمد رمضان قائلةً: "أنا لما بعمل ديو بعمل مع عمرو دياب أو وائل كفوري.. مين محمد رمضان؟ أنا معرفهوش".

لكنهما على مسرح مهرجان "موركس" تحدثا معاً، ورفضت نوال الزغبي الحديث عما جرى في الماضي، لكنها أشارت إلى كون ردها فيما يخص رمضان جاء بعد استفزاز الأخير لها.

وكانت الأزمة انفجرت حينما وجّه سؤال إلى رمضان حول المطربة اللبنانية التي يرغب في عمل ديو غنائي معها، لكنه رد وقتها بأنها لم تولد بعد. (العربية)
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