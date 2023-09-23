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فنون ومشاهير
"العربجي 2" ينطلق.. تحية إلى روح الفنان السوري الراحل
Lebanon 24
23-09-2023
|
11:00
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أعلنت شركة "غولدن لاين" للإنتاج الفني عن انطلاق تصوير الجزء الثاني من مسلسل "العربجي" الذي كتبه عثمان جحا ومؤيد النابلسي، بينما يتولى إخراجه سيف الدين السبيعي.
وبهذه الخطوة تدخل "غولدن لاين" السباق الدرامي الرمضاني المنتظر، بمشروع كان ناجحاً في شهر الصوم الماضي.
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وعند الإعلان عن المشروع الجديد، راحت التساؤلات تطرح حول أبطال الجزء الثاني. خاصة أن النجم السوري الراحل محمد قنوع كان أحد أعمدة نجاح "العربجي" بشخصية شومان التي أطل بها، وكانت من أبرز الأدوار التي لعبها.
في هذا السياق، ذكرت مصادر صحفية أن العمل المنتظر لن يطرأ عليه أي تعديل من ناحية أبطاله، بل سيحافظ على غالبية نجومه، من بينهم باسم ياخور وسلوم حداد وكاريس بشار وغيرهم.
وأضافت المصادر أن المسلسل بجزئه الثاني من المتوقع أن يتم إهداؤه إلى روح الفنان محمد قنوع الذي وافته المنية في الـ 22 من نيسان الماضي عن عمر 49 عاماً. وكان قنوع لعب دوراً لافتاً في العمل، والذي انتهى بوفاته في المسلسل قبل أن يرحل عن الحياة تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً. (فوشيا)
المصدر: فوشيا
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