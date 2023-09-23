دينا الشربيني تفرض سياجاً أمنياً وتمنع تصوير المعزين في وفاة والدتها

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أقيم مساء أمس عزاء والدة الفنانة دينا الشربيني في مسجد المشير طنطاوي بحضور عدد كبير من نجوم الفن.وفي تصرف غريب من دينا فرضت حول مكان العزاء سياجاً أمنياً مشدداً لمنع تصوير الفنانين الذين حضروا لتقديم واجب العزاء في سابقة هي الأولى في مثل تلك المناسبات، واستطاعت بالفعل منع تصوير المعزين في والدتها.وجاء على رأس قائمة الفنانين الذين حرصوا على تقديم واجب العزاء كل من: محمد عادل إمام، ومي عمر، وشريف منير، كريم فهمي، وشريف سلامة، وريهام عبد الغفور، وشيكو، وهشام ماجد، وأحمد خالد صالح".وفقدت دينا الشربيني، والدها في شهر نيسان الماضي، ولم تفق الفنانة من الأزمة، حتى صُدمت بوفاة والدتها، بعد خمسة أشهر فقط من رحيل والدها. (لها)