بعد مقتله برصاصة في بطنه.. وديع الشيخ يخرج عن صمته ويتحدث لأول مرة عن سبب وفاة والده

خرج الفنان وديع الشيخ عن صمته، لأول مرة بعد وفاة والده بشكل مفاجئ منذ أيام، بعد اصابته بطلق ناري في بطنه، متحدثاً عن حقيقة ما حصل معه.



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وجاء في البيان: "يشكر الفنان وديع الشيخ كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة بالأخص من شاركه مصابه الأليم إن كان حضورا أو من خلال اتصال هاتفي، كما يعتذر الفنان وديع الشيخ عن عدم رده على أغلب الاتصالات التي وردته". ونشر وديع بيانا، شكر من خلاله كل من واساه بمصابه واعتذر عن عدم تمكنه من الرد على الجميع.وجاء في البيان: "يشكر الفنان وديع الشيخ كل من واساه ووقف إلى جانبه في هذه المرحلة الأليمة بالأخص من شاركه مصابه الأليم إن كان حضورا أو من خلال اتصال هاتفي، كما يعتذر الفنان وديع الشيخ عن عدم رده على أغلب الاتصالات التي وردته".

وتابع البيان مشيرا إلى الأخبار التي تم تناقلها عن سبب الوفاة: "ويؤكد المكتب الاعلامي للفنان وديع الشيخ أن جميع الأخبار المتناقلة في الاعلام في الآونة الأخيرة عن سبب وفاة والده هي أخبار كاذبة هدفها تشويه سمعة الفنان".